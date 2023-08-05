О том, что стал известен состав 1-й группы украинских пилотов, которые должны пройти обучение на американских истребителях F-16 — это 8 летчиков, свободно владеющих английским языком, пишет «НБН», ссылаясь на материал Politico.

Эти 8 пилотов приступят к освоению истребителей, как только будет составлен официальный план обучения, разрабатываемый ограниченным числом европейских союзников, после чего данный график еще должен быть утвержден представителями США. Также, в следующую группу войдет 20 украинских пилотов, владеющих английским на менее оптимальном уровне — претендентов предварительно направят на языковые курсы в Великобритании (до конца этого месяца).

В целом, определились с 32 украинскими пилотами (достаточно для формирования 2-х эскадрилий), потенциально способными участвовать в обучающей программе, однако уровень знаний английского языка, так и остается «камнем преткновения».

Ранее наш информационный портал писал о том, что СМИ узнали новые сроки передачи истребителей F-16 в Украину.