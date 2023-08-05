О том, что украинском оборонном ведомстве уже утвердили официальный эталонный образец «летнего полевого костюма» для защитниц, который вскоре поступит на обеспечение, и на очереди находится разработка женских бронежилетов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минобороны Украины.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, данную женскую полевую униформу одобрили по итогам тщательных военных испытаний, и в этой обновленной модели костюма, учли все пожелания и замечания защитниц, участвовавших в указанном тестировании. Также, сейчас продолжается работа над внедрением женского бронежилета, и в ближайшее время будут доступны первые образцы такой защитной экипировки.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в МИД Украины прокомментировали сообщения о вероятности кадровых перестановок в Минобороны.