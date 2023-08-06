О том, почему захватчики сместили свое внимание с украинских морпортов, предпочитая атаковать другие объекты, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее на YouTube-канале «24-канала».

По словам Гуменюк, до этой ночи, российская оккупационная армия целилась именно в портовую инфраструктуру, подобным образом подчеркивая выход РФ из «зернового соглашения», но последние волны атак были перепрофилированы — противник подготовил «поздравление» ко Дню Воздушных сил: главные удары пришлись на Староконстантинов в Хмельницкой области, где располагается аэродром, с самого начала полномасштабного вторжения, не дающий покоя государству-террористу.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщили о количестве ликвидированных ракет и дронов 5-6 августа.