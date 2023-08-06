О том, что враги активизировали обстрелы деоккупированной части данной области, вследствие чего повреждено несколько многоэтажных и частных домов, а также объекты коммунального хозяйства, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

В частности, армия Путина 6 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня территории Темировки и Новодаровки, своершила 5 ракетных атак на Запорожье и Камышеваху, сбросила авиабомбы на Орехов, и применила ударные БПЛА по Затишью и Новодаровке. Помимо этого того, 81 раз оккупанты ударили из артиллерийских орудий по территориям Гуляйполя, Железнодорожного, Красного, Левадного, Новоандреевки, Малиновки, Успеновки, Белогорья, Каменского, Степного, Пятихаток, Павловки и Плавней.

В ночь на это воскресенье, захватчиики снова ударили по окраинам Запорожья: взрывная волна повредила складские помещения объекта инфраструктуры, а также загорелся сухостой вокруг.

На территории Камышевахи, россияне выбрали в качестве мишеней коммунальное предприятие и близлежащие жилые постройки.

Малашко подчеркнул, что на этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщили о количестве ликвидированных ракет и дронов в ночь на 6-е августа.