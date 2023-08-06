О том, что это «печальное» событие произошло поблизости от Работино, где группа россиян решила переодеться в форму ВСУ (по приказу недалекого командира, который позднее дезертировал), чтобы попытаться зайти в тыл защитников Украины, ради «наведения там шороха», но после обнаружения группы с БПЛА ВС РФ, ее приняли за наших военных, вследствие чего нанесли артудар — «дружественным огнем» было «утилизировано» 32 человека, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

Отметим, что на этом беды оккупантов не закончились — после артудара, Силы Обороны нашей страны быстро выявили позиции артиллерии армии Путина, и отработали по ним кассетными боеприпасами: еще 19 человек ликвидировано, и есть множество раненых, включая тяжелых.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на самых горячих участках фронта.