О том, что около 8 часов вечера субботы, захватчики сбросили управляемую авиабомбу по центру переливания крови на территории Кругляковки в Купянском районе, из-за чего началось обширное возгорание, и, согласно предварительной информации, погибли 2 мужчин, а еще 4 человека получили ранения, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

За минувшие 24 часа, враги обстреляли населенные пункты в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах региона: вследствие российских ударов по Купянску — повреждены дома, хозпостройки и здания агрохозяйства. Также, получил осколочное ранение и был отправлен на госпитализацию 55-летний мужчина.

Из-за атак оккупантов: в Чернещине Изюмского района — повреждены частные домовладения; в Подолах Купянского района — зафиксирован лесной пожар; в Волчанске Чугуевского района — разрушено здание мясокомбината; в Тимофеевке Богодуховского района — снаряды угодили в здание перепелиной фермы.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах отчитались о количестве ликвидированных ракет и дронов в ночь на 6-е августа.