О том, что войска государства-террориста, потеряли не менее 50 процентов ВДВ-шников, которых в 2022-м году перебросили на войну против Украины — дело касается более 10 000 российских военных, пишет «НБН», ссылаясь на аналитику, опубликованную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В представители военной разведки Великобритании напомнили — в период празднования «Дня Воздушно-десантных войск РФ» 2-го августа, зафиксирована несанкционированная утечка информации, связанной с масштабными потерями страны-агрессора в войне:

Экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50 процентов из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022-м году, были убиты или ранены.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на самых горячих участках фронта на 6-е августа.