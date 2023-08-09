О том, что из-за очередных военных преступлений захватчиков, ранения получили 3 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национальной полиции Украины.

В Казачьей Лопани Харьковского района, огнем оккупантов повреждены частные домовладения и у 2 мужчин 1956-го года рождения — ранения. В Купянске, вследствие обстрелов — травмирован 14-летний подросток, которого уже направили на госпитализацию.

В Подолах Купянского района — разрушено несколько частных домов, а в Кучеровке этого же района, обстрелами повреждены частные дома и автомобили, и загорелся лесной массив.

Кроме того, армия Путина сбросила управляемую авиабомбу на поселок Купянск-Узловой Купянского района, повредив здание предприятия, а из-за обстрелов Волчанска — разрушены частные дома и здание элеватора.

Ранее мы писали о том, сколько территорий Украины деоккупировали ВСУ с начала полномасштабной войны.