О том, какие изменения ожидают внутренне-перемещенных лиц с приходом последнего летнего месяца, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров Украины.

В частности, с 1-го августа назначение соцпомощи возможно только на определенный срок (6 месяцев) для нижеуказанных категорий украинцев:

тем, кому уже проводят выплаты (начислять могут до конца января 2024-го года);

тем, кто впервые оформляет финпомощь от государства (выплачивать станут только 6 месяцев);

особам с инвалидностью;

пенсионерам, получающим пособие менее 6 279 гривен;

украинцам, ухаживающим за инвалидами 1-й группы/детьми с инвалидностью/особами с инвалидностью 1-й или 2-й группы с расстройствами психики/особами, достигшими 80-летнего возраста;

лицам, оказывающим соцуслуги и ранее получающим компенсации за это;

лицам с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;

студентам, обучающимся на дневной/совмещенной форме, и не имеющим места жительства в общежитиях;

семьям, если их суммарный ежемесячный доход не превышает 4-х прожиточных минимумов (8 372 гривны).

Ранее мы писали о том, назначат ли соцпомощь ребенку, если родителя лишили прав.