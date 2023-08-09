О том, что на территории Брянской области произошел инцидент, вызванный падением «неизвестного объекта», пишет «НБН», ссылаясь на сообщение в Telegram-канале местного губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, сегодня, около 7 часов 30 минут утра, зафиксировано ЧП в селе Колотиловка Краснояружского района. Вследствие «прилета» дрона неизвестной принадлежности, произошел пожар — загорелась хозяйственная постройка в одном из частных домовладений. Также, есть пострадавший — это мужчина, получивший ранения нижних конечностей.

Впрочем, все остальные детали происшествия пока выясняются оперативными службами страны-агрессора.

Ранее наш информационный портал писал о том, как мэр Москвы Собянин попытался «объяснить» сегодняшние мощные взрывы, которые слышали в районе Домодедово.