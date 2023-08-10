О том, что за минувшие 24 часа, количество жертв от военных преступлений россиян в этом регионе выросло на 3 погибших и 10 раненых мирных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, размещенное в Telegram-канале главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Как стало известно, на Волновахском направлении оккупанты 3 раза обстреливали из артиллерии территорию Богоявленки и 23 раза — по Угледару. На Донецком направлении (Кураховка), вследствие атак захватчиков ранен 1 человек. Также фиксировались единичные обстрелы по территориям Авдеевки и Красногоровки.

На Горловском направлении в Часовоярской общине 1 человек погиб, и разрушены 2 дома и 2 промышленных постройки. В Николаевке Константиновской общины ранен 1 человек, а в Торецкой громаде из-за обстрелов — выгорело поле площадью в 4 гектара.

Также, на Лисичанском направлении (Заречное Лиманской общины) — 2 человека погибли, и повреждены домовладения в Звановке и Северске.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава Ровенской ОВА озвучил последствия удара российских беспилотников 10-го августа.