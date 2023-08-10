О том, что вследствие атаки дронов-камикадзе по нефтебазе в Дубенском районе этого региона, зафиксированы множественные разрушения, и проводится досудебное расследование по факту игнорирования законов и обычаев войны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале Ровенской областной прокуратуры.

Как стало известно, российской атакой разрушены резервуары с горючим на нефтебазе — произошло масштабное возгорание. На место инцидента оперативно прибыла следственно-оперативная группа, включая руководство облпрокуратуры, СБУ и ГУ Нацполиции в области.

На данный момент, продолжаются надлежащие следственные мероприятия: прокуроры и следователи ведут сбор доказательства, документируя последствия российского удара.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Донецкой ОВА рассказали о количестве жертв и показали кадры разрушений, вызванных обстрелами оккупантов 9-го августа.