О том, по какой причине от подобных намерений все же могут отказаться, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, которое она предоставила в интервью «Укринформу».

По словам Жолнович, в период действия военного положения, правительство располагает полным правом на отказ от корректировки размера пенсионных пособий, но пока такой сценарий не рассматривается, по той причине, что требование о ежегодной индексации выплат определено нормами законодательства.

Глава Минсоцполитики подчеркнула, что указанный процесс перерасчета пенсионных пособий попробуют осуществить и в 2024-м году, но:

Сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минреинтеграции объяснили, как переназначить получение пенсионных выплат в Польшу.