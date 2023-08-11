О том, какая серьезная финансовая ответственность может грозить украинцам-должникам, пишет «НБН», ссылаясь на консультацию юристов, опубликованную в «ProГроші».

В частности, обратиться в суд предприятия-поставщики могут даже если должник проживает на прифронтовых или временно оккупированных территориях, так как правительство не ввело мораторий, касающийся подачи исков. Кроме того, взимания долгов касается и украинцев, выехавших за пределы страны, поскольку без показаний счетчиков, коммунальные услуги будут рассчитывать в соответствии с нормами (бо количеству прописанных).

Следует отметить, что после решения суда в пользу компании-поставщика, исполнительная служба отправит запрос собственнику жилья, с требованием погашения задолженности добровольно, и только при получении отказа/отсутствия реакции, счета недобросовестного потребителя смогут арестовать, а недвижимое имущество изъять (если суммарный долг составляет не менее 134 000 гривен). Помимо этого, вероятен запрет на выезд из Украины при открытии исполнительного производства на основе решения суда.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили, когда прекратится действие моратория на повышение стоимости «коммуналки».