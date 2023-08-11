О том, что представители немецкого правительства инициировали начало переговорного процесса с производителем вооружений MBDA относительно поставки в Украину модифицированных крылатых ракет Taurus, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Отметим, что Украина довольно продолжительное время просит у Германии предоставить ВСУ Taurus с дистанцией поражения целей в 500 км, однако Берлин отказывался от поставок, опасаясь, что указанные крылатые ракеты будут использованы по целям, находящимся на территории страны-агрессора.

И теперь стало известно — переговоры между правительством Германии и MBDA касаются «урезанной» модификации с ограниченной дальностью, так как канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен любыми средствами не допустить ударов Украины по российской территории, что, как подчеркивают эксперты, технически весьма просто.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность поставок в Украину ATACMS и Taurus.