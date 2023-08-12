О том, что защитники не прекращают «утилизировать» захватчиков на Южном направлении, и только за минувшие 24 часа в Херсонской области уничтожено более 10 единиц техники, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, благодаря эффективным действиям защитников Украины, ВС РФ на Южном направлении не досчитается:

2 складов с боеприпасами;

1 крупнокалиберной пушки;

2 лодок с диверсионно-разведывательными группами.

15 вояк;

12 единиц техники (включая 1 ЗРК «Стрела»).

Кроме того, по словам Гуменюк, россияне стали не так интенсивно обстреливать Херсонскую и Николаевскую области, используя меньшее количетсво боеприпасов: за прошедшие сутки враги осуществили 50 обстрелов в зоне ответственности ОК «Юг», потратив около 220 снарядов (ранее — от 300 до 400 снарядов), что указывает на «снарядный голод», вызванный проблемами с логистикой.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе рассказали, какое количество воздушных и наземных объектов РФ уничтожено за последние сутки.