О том, что учителя и ученые теперь должны возвратить 6 500 гривен соцпомощи, начисленных через госпрограмму «єПідтримка», иначе Министерство образования и науки (МОН) Украины и Министерство экономики обратятся в суд, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Українських Новин».

В официальном письме, которым располагают журналисты, указано: после верификации госвыплат, проведенной Минфином, работникам соответствующих учреждений необходимо экстренно, и в полном объеме, вернуть необоснованно полученную из бюджета соцпомощь в сумме 6 500 гривен. Предполагается, что все эти возвращенные средства направят на поддержку основных потребностей в секторе обороны и нацбезопасности в условиях военного положения.

В МОН подчеркнули:

В случае ошибочного назначения может состояться судебный процесс, на котором докажут неправомерность предоставления денежной выплаты.

Ранее мы писали о том, назначат ли соцпомощь ребенку, если родителя лишили прав.