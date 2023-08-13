О том, что в ночь на это воскресенье, 13-е августа, беспилотный летательный аппарат, якобы принадлежащий Украины, попытался нанести удар по российской территории, но, если верить оккупантам, был сбит над Белгородской областью, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Как стало известно, около 4 часов утра, россияне «пресекли» попытку осуществления «террористической атаки» с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного класса невыясненной принадлежности по объектам на территории РФ — средства местной ПВО обнаружили и сбили БПЛА над Белгородской область. Отметим, что вследствие данной «пресеченной атаки» никто не пострадал, а разрушений — нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в оборонном ведомстве страны-агрессора Российской Федерации заявляли об атаке на Крым 20 дронов в субботу, 12-го августа.