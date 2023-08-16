О том, что откорректировать неверные сведения в указанном госреестре можно в дистанционном формате, воспользовавшись web-порталом электронных пенсионного ведомства, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте ГУ ПФУ Донецкой области.
В первую очередь, следует уточнить свои:
- ФИО на данный момент;
- дату и место рождения;
- пол/гражданство;
- серию и номер паспорта/дату и кем выдан паспорт;
- номер телефона/адрес места жительства.
Для проверки и изменения персональных данных при выявлении неточностей:
- войти в персональный кабинет на web-портале э-услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- заполнить анкету для внесения поправок в данные в реестря застрахованных лиц (в закладке «Коммуникации с ПФУ» в левой части экрана, в подпункте «Анкета для изменения данных в реестре застрахованных лиц»).
Далее нужно прикрепить отсканированные копии:
- паспорта/ID-карты или подобных документов, удостоверяющих личность;
- документа с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика;
- справки о регистрации места жительства.
После этого достаточно нажать «Сформировать анкету» и «Подписать и отправить в ПФУ», и регулярно проверять статус заявления в персональном э-кабинете в разделе «Мои обращения».
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