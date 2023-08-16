О том, что откорректировать неверные сведения в указанном госреестре можно в дистанционном формате, воспользовавшись web-порталом электронных пенсионного ведомства, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте ГУ ПФУ Донецкой области.

В первую очередь, следует уточнить свои:

ФИО на данный момент;

дату и место рождения;

пол/гражданство;

серию и номер паспорта/дату и кем выдан паспорт;

номер телефона/адрес места жительства.

Для проверки и изменения персональных данных при выявлении неточностей:

войти в персональный кабинет на web-портале э-услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП);

заполнить анкету для внесения поправок в данные в реестря застрахованных лиц (в закладке «Коммуникации с ПФУ» в левой части экрана, в подпункте «Анкета для изменения данных в реестре застрахованных лиц»).

Далее нужно прикрепить отсканированные копии:

паспорта/ID-карты или подобных документов, удостоверяющих личность;

документа с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика;

справки о регистрации места жительства.

После этого достаточно нажать «Сформировать анкету» и «Подписать и отправить в ПФУ», и регулярно проверять статус заявления в персональном э-кабинете в разделе «Мои обращения».

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