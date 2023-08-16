О том, что публикация Newsweek является не более, чем продвижением нарративов российской пропаганды, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Минобороны Украины, предоставленное журналистам «Ліга.Новости».

Отметим, что в материале Newsweek, помимо всего вышеописанного, акцентировалось на «неудовлетворительных боевых действиях, которые смогут привести к изменениям в украинском военном командовании», однако сегодня Министерство обороны Украины отказалось серьезно отнестись к «вбросам» из подобных «источников», но ответило журналистам — военное и политическое руководство нашей страны поддерживает прямую непрерывную связь:

Задача — принимать решения в динамичных условиях военной обстановки. Доверие к военному командованию является важной предпосылкой победы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в СМИ сообщили подробности ареста генерала Суровикина.