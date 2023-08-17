О том, когда ожидать дальнейшего повышения цен на рынке недвижимости, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта Виктории Берещак, опубликованное в издании «ProГроші».

По словам Берещак, прироста стоимости более 18 процентов не стоит ожидать ни с приходом этого осеннего сезона, ни до завершения 2023-го года, так как внутренний рынок восстановился лишь на треть от довоенных показателей, а спрос на объекты недвижимости пока слишком низок — застройщики не станут рисковать, и будут повышать стоимость квартир в умеренном темпе.

Однако на вторичном рынке вероятна обратная тенденция — владельцы такой недвижимости могут выждать благоприятный момент, когда цены на квартиры вырастут на 20-30 процентов в сравнении с аналогичной квартирой на первичном рынке, и потому лучше не спешить.

Ранее наш информационный портал писал о том, по каким причинам в Украине может резко «подскочить» стоимость объектов недвижимости в определенных регионах.