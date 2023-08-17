О том, что увеличение числа воздушных тревог в Украине вызвано наступательной операцией ВСУ в определенных регионах — именно поэтому враги все чаще применяют свою авиацию, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, 16-го августа фиксировалось существенно больше воздушных тревог, и армия вторжения РФ снова атаковала южную и восточную части нашего государства из-за того, что здесь «идут интенсивные боевые действия на земле»: россияне чаще поднимают самолеты, включая штурмовую авиацию.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Юрий Игнат рассказал, какую российскую ракету силам ПВО Украины не удается ликвидировать.