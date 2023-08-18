О том, что государство-террорист начало производить беспилотники «Шахед» на собственной территории преследуя определенные цели, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, все сбитые российские дроны-камикадзе, сейчас тщательно изучаются в специальных центрах, чтобы определить, как изменилась конструкция БПЛА — что в них осталось российского, иранского, европейского или американского: странам-партнерам Украины уже продемонстрировали — в «Шахедах» есть запчасти из ведущих государств ЕС.

Таким образом, тиражирование сведений о том, что РФ «выпускает их там у себя» является «простым отвлечением внимания» от страны-поставщика ударных БПЛА: Москва утверждает «у нас есть свое производство, а Иран тут ни при чем».

Ранее мы писали о том, что бойцы ВСУ «приземлили» этой ночью две «вертушки» Ка-52 и 4 БПЛА.