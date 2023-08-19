О том, что в ночь на эту субботу, 19-е августа, российские средства ПВО якобы смогли сбить ударный вариант модифицированной зенитной ракеты, запущенный по Крымскому полуострову со стороны Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

В частности, оборонное ведомство государства-террориста в очередной раз утверждает — атака была осуществлена переделанной ракетой зенитного комплекса ПВО С-200, однако, где именно произошло это «ЧП», не уточняется. Также, в ВСУ пока никак не прокомментировали указанную ситуацию.

Ранее наш информационный портал писал о том, что росСМИ сообщали о мощном взрыве в окрестностях Симферополя.