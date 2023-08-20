О том, что в это воскресенье, 20-го августа, в Ростовскую область «залетели» несколько беспилотников, попытавшись нанести удар по территории воинской части ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале местного губернатора Василия Голубева.

По словам Голубева, ранним утром воскресенья, в Ростовской области государства-террориста была предпринята попытка нанести удар с использованием дронов-камикадзе, однако данные БПЛА, якобы были успешно приземлены, после отработки по ним средствами РЭБ.

Глава Ростовской области утверждает — ПВО не смоги применить из-за малого размера цели, потому 2 беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, а еще 1 — километром севернее Новошахтинска. Голубев подчеркнул, что информацией о жертвах и разрушениях пока еще не располагает.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали о количестве уничтоженных наземных вражеских целей за последние сутки.