О том, что в текущих военных действиях в нашей стране, глобально применяются разнообразные «современные технологии», так как на поле боя интенсивно используются ударные беспилотники, а на море — подводные и надводные дроны-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, прозвучавшее на YouTube-канале журналистки Андрианы Кучер.

По словам Резникова, регулярно встречаясь с командирами ВСУ, начиная с главкома Залужного, и его команды, а также с командующими оперативно-стратегических группировок войск, командирами батальонов и бригад, он понял, что эта лишь немного схожа со Второй Мировой, так как и в том всеохватывающем конфликте использовалась мощная артиллерия, танки, бронированные машины, различные средства поражения и велась «окопная война».

Однако самым страшным являлось задействование громадного человеческого ресурса, из-за большой протяженности линии фронта, что фиксируется и на данный момент. Резников подчеркнул:

За последние 88-м лет после Второй Мировой, никакой аналогичной войны на планете Земля не было, а все будущие войны уже не будут такими — они будут войнами технологий.

Ранее мы писали о том, что Резников обнародовал данные — украинские летчики уже приступили к обучению на истребителях западного образца F-16.