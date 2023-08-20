О том, что в странах-союзницах, при составлении программы обучения наших пилотов овладеванию истребителями F-16, учли все пожелания украинской стороны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление летчика ВС ВСУ с позывным Moonfish, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам пилота, в программу обучения на F-16 входят комплекты миссий, сходные с теми, которые украинские летчики выполняют уже сейчас, и «в той среде, где приходится воевать нашим бойцам». Кроме того, Moonfish уточнил — данный учебный курс не ограничивается временными рамками, и продолжительность колеблется в зависимости от индивидуальных достижений летчиков: в целом, указанный истребитель 4-го поколения можно освоить за 6 месяцев. При этом, техникам/инженерам, которые должны научиться обслуживанию этой авиатехники, также отводится не более полугода на процесс изучения F-16.

Помимо этого, Moonfish добавил: на борту F-16 установлено множество различных систем, и самое основное в учебе — овладевание авионикой и комплексами вооружений истребителя.

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