О том, что в нашей стране ежегодно осуществляют индексации пенсий для поднятия размера выплат, но подобные «надбавки» затруднительно называть ощутимыми, и на сегодня доплаты к пособиям попросту являются «мизерными», потому следует что-то менять, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, опубликованное «Укринформом».

По словам Жолнович, алгоритм начисления пенсионных пособий в Украине нужно изменить, поскольку только таким способом можно восстановить справедливость — действующая формула перерасчета на основе индексаций слишком занижает реальную сумму заработка. В частности, в 2000-м года, пенсия размером в 300 гривен, с учетом средней заработной платы, была неплохой, но после проведения нынешних доплат — «это просто мизер»: индексации постоянно «отстают», и это «несправедливо».

Глава Минсоцполитики подчеркнула — в правительстве уже начали разрабатывать обновленный алгоритм начисления пенсий, который будет основываться на объеме страхового стажа человека и суммах уплаченных взносов.

Ранее мы писали о том, как можно оформить ежемесячные возрастные доплаты к пенсии.