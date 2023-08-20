О том, что некоторые ФЛП могут быть освобождены от подобной ответственности при выполнении определенных условий, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное на официальной странице Государственной налоговой службы Украины.

В соответствии с законом №3219-IX, вносящим изменения в ЗУ «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», с 1-го октября не станут финансово наказывать некоторые субъекты хозяйствования (за исключением нарушений в правилах продажи подакцизных товаров) за игнорирование надлежащих правил, совершенное при реализации продукции/предоставление услуг на:

временно оккупированных территориях — до даты освобождения;

небезопасных территориях — до даты завершения боевых действий;

в местах вероятных боевых действий — до даты окончания боевых действий.

Даты окончания боевых действий/временной оккупации будут определяться согласно информации из «Перечня территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ», который утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ранее мы писали о том, за что предпринимателей будут штрафовать на 25 500 грн.