О том, что порядок выплат денежного обеспечения для бойцов ВСУ и некоторых других лиц, включая условия расчета в случае их увольнения со службы, прописан в соответствующем приказе №260 Минобороны Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

Основаниями для увольнения военнослужащего в период действия военного положения считаются:

превышение максимально разрешенного возраста (у сержантов, старшин, от лейтенантов до полковников — 60 лет, у генералов — 65 лет);

подтверждение неудовлетворительного состояния здоровья (на основе заключения военно-врачебной комиссии);

лишение/ограничение свободы, аннулирование воинского звания (после вступления в силу обвинительного решения суда);

семейные обстоятельства/прочие уважительные причины.

При увольнении, военнослужащим/контрактникам обязаны выплатить компенсации, по объему соответствующие занимаемой ими должности, с даты получения уведомления относительно ухода до дня исключения приказом из перечня личного состава включительно («срочники» и курсанты могут получить только месячное денежное довольствие), и эти суммы состоят из:

денежного довольствия;

денежной компенсации стоимости неполученного вещевого имущества;

единоразовой денежной помощи мобилизованным;

денежной компенсации за неиспользованные ежегодные и дополнительные отпуска;

единоразовой денежной помощи;

денежной помощи на оздоровление;

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

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