О том, что успешная «утилизация» данного «Триумфа», состоящего из нескольких единиц техники, серьезно повлияет на обстановку не только на Крымском полуострове, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, этим взрывом была ликвидирована так называемая «визитная карточка» ПВО РФ, которую россияне намеревались «задорого» поставлять в другие страны, но теперь желающих приобрести подобные, «не очень эффективные вещи», к тому же отлично горящие, «будет значительно меньше». Кроме того, следует учитывать, что путинская армия располагает ограниченным количеством ЗРК С-400, которые являются одной «из последних разработок».

Таким образом, утрата указанного современного зенитно-ракетного комплекса, вскоре вызовет «системные последствия», не дав прикрыть небо над Крымским полуостровом в частности, и в репутации РФ в целом, то есть в действительности состоялся «триумф», но не для оккупантов, а «для Украины и украинцев, которые приближают освобождение Крыма».

Ранее мы писали о том, что Алексей Данилов рассказал, как будет освобождаться Крыма и какие анонимные сообщения получает Киев относительно планов на полуостров.