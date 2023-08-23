О том, что американское правительство «не поощряет и не позволяет» осуществлять любые атаки на внутреннюю часть территории РФ, пишет «НБН», ссылаясь на анонимное заявление представителя Государственного департамента США, опубликованное международным агентством Reuters.

Впрочем, представитель Вашингтона добавил: Киев сам решает, как он должен защищаться от полномасштабного вторжения государства-террориста, начавшегося в феврале 2022-го года, однако следует учитывать — хотя Кремль и в состоянии прекратить эту войну в любой момент, выведя свои войска из Украины, на данный момент у Путина нет подобных намерений.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 23-го августа, российскую столицу в очередной раз атаковали беспилотники, в частности, один БПЛА попал в здание бизнес-центра «Москва-Сити».