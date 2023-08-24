О том, что с момента полномасштабного вторжения в Украину, утрата более 20 процентов самолетов/вертолетов у ВКС РФ, никак не связана с непосредственными боестолкновениями с ВСУ, а лишь спровоцирована собственными недоработками и халатностью, пишет «НБН», ссылаясь на материал Newsweek.

По состоянию на 17-е августа текущего года, 21,7 процента «приземлений» у пилотируемой авиации РФ, такой, как реактивные и транспортные самолеты/вертолеты, вызваны сбоями систем, ошибками летчиков, ведением «дружественного огня», или подобными инцидентами, а не действиями Сил Обороны.

Эксперты полагают — подобный высокий уровнь потерь объясняется несколькими предпосылками: недосмотрами при проведении технического обслуживания самолетов, малого вложения времени в подготовку пилотов, и нестрогое, «ужасающее», соблюдение правил безопасности.

В частности, «не в бою» уничтожен 221 пилотируемый летательный аппарат (из них — 7 самолетов Су-25, 4 сверхзвуковые перехватчика МиГ-31 и 3 российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52).

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