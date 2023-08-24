О том, что в новом отопительном сезоне стоимость теплоснабжения и поставок горячей воды для бытовых потребителей останется на прежнем уровне, и такие фиксированные тарифы будут действительны как минимум до середины апреля следующего года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

По словам Шмыгаля, Кабмин продлил период действия механизмов по поддержке предварительных социальных обязательств на рынке «голубого топлива», до самого завершения отопительного сезона, что является положительной мерой для подготовки к зимнему периоду.

В частности, наше правительство продолжает работать над тем, «чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов».

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт объяснил, почему тарифы на водоснабжение/водоотвод повысили вопреки решению Кабмина.