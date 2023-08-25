О том, что в этот четверг, 24-го августа, нардепы приняли за основу соответствующий проект закона №9453, вносящий очередные поправки к пенсионно-социальному законодательству, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, документом упорядочиваются суммы пенсионных пособий пропорционально страховому стажу, накопленному в Украине, для особ, трудоустроенных в Украине и за границей, но вводится отдельная регуляция для стран экс-СССР и РФ (касается военнослужащих).

Кроме того, законопроектом предлагается аннулирование начисления пенсионных пособий, если:

лицо временно проживает за рубежом и подало заявление пенсионера об отказе от выплат/персона признана безвестно отсутствующей, пропавшей без вести или объявлена умершей в установленном законом порядке;

особа не получала выплаты на протяжении 6 месяцев подряд в надлежащих структурах/в течение 6 месяцев подряд не фиксировались расходные операции в финучреждениях по соответствующим текущим счетам/получатель не проходил физическую идентификацию как это указано в законодательстве.

Отметим, что также парламентарии намереваются восстановить правила идентификации ВПЛ на общих основаниях, а не удаленно, как это разрешено сейчас.

Ранее мы писали о том, что в Раде рассказали, как вырастет размер пенсионных выплат в 2024-м году.