О том, что для полного контроля неба над страной, нашей армии потребуются не только истребители F-16, но также жизненно необходимы определенные типы ракет и радаров, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, авиации Воздушных Сил нужны технологичные радары и ракеты, помимо F-16, чтобы подавить российские Су-35, и «завоевать преимущество в воздухе». Например, Украина рассчитывает на снабжение дальнобойными авиационными управляемыми ракетами AIM-120/AMRAAM (радиус поражения целей — до 180 километров), являющимся основным типом зенитных боеприпасов на вооружении стран-членов НАТО. В частности, именно такой тип ракет идеально подходит для ЗРК NASAMS, ранее переданного Украине государствами-партнерами, и «этого достаточно, что угрожать российским Су-35».

Ранее мы писали о том, что Игнат назвал необходимое Украине количество истребителей.