О том, что ВСУ пока не держат Крым под полным «огневым контролем», однако в любой благоприятный момент смогут атаковать нужную часть полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, прозвучавшее на YouTube-канале «Радіо Свобода».

По словам Буданова, Украина вполне способна поразить каждую часть временно оккупированной территории АР Крым, «по состоянию на сейчас»: противник достижим абсолютно в любой точке.

Однако подобные возможности не могут считаться полноценным «огневым контролем», поскольку являются совершенно несовместимыми вещами. Глава ГУР МОУ подчеркнул:

У нас есть способность для достижения определенных целей в любой точке, но огневой контроль — это совсем другое.

Ранее мы писали о том, что Игнат объяснил, что необходимо Украине для преимущества в небе, кроме современных истребителей.