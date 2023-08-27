О том, что в это воскресенье, 27-го августа, во время ночных ракетных атак, российская армия вторжения вновь прибегла к сложным схемам лавирования, похоже, пытаясь выстроить безопасные маршруты для последующих ударов по Украине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы пресс-центра Сил Обороны Юга Натальи Гуменюк, озвученное в период телемарафона, транслирующегося на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, российские ракеты и ударные беспилотники всегда пытались маневрировать, чтобы, в первую очередь, обнаружить расположение украинской системы ПВО, однако во время сегодняшних ночных обстрелов, данная схема несколько усложнилась:

Россияне, вероятно, выискивали варианты прокладки безопасных маршрутов для будущих атак.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ОК «Юг» высказались о вероятности новой атаки на Украину.