О том, что рассмотреть подобную заявку в социальном ведомстве обязаны даже в период действия военного положения, а также как подать необходимый для этого пакет документации в онлайн-формате, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Пенсионного Фонда Украины.
В частности, для подачи заявление на перерасчет пенсионных выплат онлайн следует:
- зайти в персональный кабинет на web-портале э-услуг ПФУ;
- в разделе «О пенсионном обеспечении» остановиться на подразделе «Заявление на перерасчет пенсии»;
- ознакомиться с подробной инструкцией;
- выбрать надлежащий территориальный орган ПФУ и вид перерасчета согласно «части 4-й статьи 42-й»;
- заполнить требуемые поля в анкете, загрузив отсканированные копии паспорта и справки с идентификационным кодом налогоплательщика;
- поставить «галочку» напротив отметки о согласии на обработку персональных данных;
- сформировать заявление, перепроверив все данные о себе;
- подписать заявление КЭП (квалифицированной электронной подписью).
Далее — отправить заявку в ПФУ для обработки, и дожидаться ответа, предоставить который должны на протяжении 10-ти дней.
Ранее мы писали о том, что в Раде предлагают иначе начислять размер пенсионных выплат для лиц, работавших за рубежом.