О том, что рассмотреть подобную заявку в социальном ведомстве обязаны даже в период действия военного положения, а также как подать необходимый для этого пакет документации в онлайн-формате, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Пенсионного Фонда Украины.

В частности, для подачи заявление на перерасчет пенсионных выплат онлайн следует:

зайти в персональный кабинет на web-портале э-услуг ПФУ;

в разделе «О пенсионном обеспечении» остановиться на подразделе «Заявление на перерасчет пенсии»;

ознакомиться с подробной инструкцией;

выбрать надлежащий территориальный орган ПФУ и вид перерасчета согласно «части 4-й статьи 42-й»;

заполнить требуемые поля в анкете, загрузив отсканированные копии паспорта и справки с идентификационным кодом налогоплательщика;

поставить «галочку» напротив отметки о согласии на обработку персональных данных;

сформировать заявление, перепроверив все данные о себе;

подписать заявление КЭП (квалифицированной электронной подписью).

Далее — отправить заявку в ПФУ для обработки, и дожидаться ответа, предоставить который должны на протяжении 10-ти дней.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагают иначе начислять размер пенсионных выплат для лиц, работавших за рубежом.