О том, что Индия, являющаяся крупнейшим экспортером риса, расширила запреты на вывоз риса с целью обеспечения внутренней продовольственной безопасности, и такие действия, похоже вызовут дальнейшее урезание общемировых поставок данной агропродукции, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Стоит отметить, что вследствие вышеуказанных ограничений, только в августе, стоимость риса в Азии «взлетела» до самого высокого уровня, фиксируемого за последние 15 лет, однако цены могут измениться еще больше, что приведет к росту затрат импортеров по всей планете.

По словам президента «Ассоциации экспортеров риса» Кришны Рао, рис — основной продукт питания примерно для 50 процентов мирового населения, и ограничения Индии вынужденно осуществляются в то время, когда стоимость подобных товаров все еще остается на высоком уровне из-за войны РФ против Украины, а нестабильные погодные условия угрожают поставкам зерновых и масличных культур. Таким образом, можно сделать вывод — рис продолжит дорожать по всему миру.

Ранее наш информационный портал писал о том, что помимо Польши, запрет на ввоз украинского зерна намерены поддержать еще 5 стран.