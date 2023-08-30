О том, что в ночь на эту среду, 30-е августа, во временно захваченном Севастополе снова гремели взрывы в районе одной из бухт, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы оккупационной «администрации» указанного города Михаила Развожаева.

По словам Развожаева, в соответствии с предварительной информацией, в районе Севастопольской бухты, российские оккупанты отражали атаки дронов-камикадзе неизвестной принадлежности со стороны моря. «Глава администрации» позднее добавил —

Позже Развожаев добавил, что силами противоподводно-диверсионного обеспечения ЧФ РФ работа была «закончено», однако никакой точной информации, касающейся количества и типа уничтоженных целей все еще нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Федоров сообщал, на каких объектах оккупантов в Мелитополе «цвела бавовна» с 25-го по 26-е августа.