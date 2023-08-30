О том, что финансовые ожидания граждан Украины в этом году стали корректироваться в большую сторону — как в гривне, так и в долларах, в особенности с учетом реальных доходов, которые у доминирующей доли респондентов находятся существенно или несколько меньше желаемого уровня, пишет «НБН», ссылаясь на результаты опроса, опубликованные на странице Киевского международного института социологии (КМИС).

В частности, по мнению опрошенных украинцев, медианный показатель зарплаты из расчета на одного человека/ежемесячно, для «нормальной жизни», в июле 2023-го года составил 12 750 гривен (345 долларов по курсу НБУ).

В ноябре 2021-го года, данная сумма составляла 10 000 гривен (385 долларов согласно курсу НБУ), и с декабря 2022-го года не изменилась — тоже 10 000 гривен (но уже в 240 долларов).

Следует уточнить, респонденты уверены, что учитывая доходы семьи, в расчете на одну особу в месяц, у 43,5 процента зарплаты заметно ниже необходимого уровня, а у 25,5 процента — лишь немного меньше.

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