О том, что рассчитывать на получение этих средств могут и те, кто уже приехал, и те, кто только планирует вернуться в ближайшее время, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице общественной организации «Інша освіта».

Как стало известно, указанной общественной организацией была запущена программа по выплатам финпомощи украинцам, временно выехавшим за границу, но сейчас возвращающимся в страну: эти граждане смогут получать по 18 000 гривен на протяжении 3-х месяцев плюс единовременную поддержку в размере 10 000 гривен. Но есть определенные условия: претендент на получение финпомощи должен являться активистом, художником, предпринимателем, культурным деятелем, после 24-го февраля 2022-го года покинувшим свою страну, но предполагающим возвращение в Украину в последующие 3 месяца/уже вернувшимся домой.

Приоритет в получении выплат у украинцев, работающих по нижеуказанным направлениями:

в культуре и искусстве;

в неформальном образовании;

в публичном активизме;

в экологии;

в медиа;

в преодолении последствий войны в обществе;

в социальных инновациях;

в защите прав человека.

Стоит отметить, что в рамках такого проекта финпомощь могут получить лишь 50 человек, успевших заполнить анкету до 29-го сентября 2023-го года включительно.

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