О том, в каких ситуациях дети смогут рассчитывать на школьную стипендию и соцпомощь, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в Facebook-аккаунте платформы «Спільно».
Как стало известно, указанная школьная стипендия предоставляется в 2-х видах:
- как полное/частичное покрытие затрат, связанных с прохождением обучения в школе;
- в натуральном формате — покупка одежды/учебных принадлежностей и материалов.
Решения о предоставлении данной соцпомощи принимаются в муниципалитетах, на территории которых расположено государственное или частное образовательное учреждение.
Такую стипендию начислят детям при условии наличия нижеуказанных факторов у родителей:
- отсутствие трудоустройства;
- группа инвалидности;
- тяжелая (продолжительная) болезнь;
- более 3-х детей;
- алкогольная или наркотическая зависимости;
- нет одного из родителей.
Сумма «школьной стипендии» в период с 2023-го по 2024-й учебные года, вычисляется, исходя из ежемесячного дохода на 1 человека в семье, который не должен быть выше 600 злотых (5 400 гривен):
- 176 злотых/ежемесячно (1 583 гривен) — доход в семье менее 300 злотых на человека;
- 106 злотых/ежемесячно (953 гривны) —доход в семье от 300 до 600 злотых на человека.
Следует отметить, что для оформления этой стипендии, нужно подать заявку в общинный/ городской центр соцзащиты населения, а финпомощь станут выплачивать, основываясь на платежной ведомости через кассу «Муниципального центра соцпомощи» (MOPS) или перечислять средства на банковский счет заявителя.
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