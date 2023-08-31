О том, в каких ситуациях дети смогут рассчитывать на школьную стипендию и соцпомощь, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в Facebook-аккаунте платформы «Спільно».

Как стало известно, указанная школьная стипендия предоставляется в 2-х видах:

как полное/частичное покрытие затрат, связанных с прохождением обучения в школе;

в натуральном формате — покупка одежды/учебных принадлежностей и материалов.

Решения о предоставлении данной соцпомощи принимаются в муниципалитетах, на территории которых расположено государственное или частное образовательное учреждение.

Такую стипендию начислят детям при условии наличия нижеуказанных факторов у родителей:

отсутствие трудоустройства;

группа инвалидности;

тяжелая (продолжительная) болезнь;

более 3-х детей;

алкогольная или наркотическая зависимости;

нет одного из родителей.

Сумма «школьной стипендии» в период с 2023-го по 2024-й учебные года, вычисляется, исходя из ежемесячного дохода на 1 человека в семье, который не должен быть выше 600 злотых (5 400 гривен):

176 злотых/ежемесячно (1 583 гривен) — доход в семье менее 300 злотых на человека;

106 злотых/ежемесячно (953 гривны) —доход в семье от 300 до 600 злотых на человека.

Следует отметить, что для оформления этой стипендии, нужно подать заявку в общинный/ городской центр соцзащиты населения, а финпомощь станут выплачивать, основываясь на платежной ведомости через кассу «Муниципального центра соцпомощи» (MOPS) или перечислять средства на банковский счет заявителя.

Ранее мы писали о том, что кому из ВПЛ могут отказать в начислении соцвыплат с сентября.