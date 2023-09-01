О том, что в Сети разместили детальные спутниковые фотоснимки того самого аэродрома под Псковом, где и были ликвидированы российские Ил-76, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию, сделанную в Twitter-микроблоге OSINT-исследователя MT Anderson.

На данных, весьма подробных фотокадрах, отчетливо видно — дроны-камикадзе угодили именно в четыре российских борта: два Ил-76 выгорели фактически полностью, что заметно по следам пламени вокруг, а два других самолет, судя по всему, получили существенные повреждения обшивки и не только.

Ранее наш информационный портал писал о том, что поздним вечером четверга, 31-го августа, в Сети начали массово появляться сообщения — в российском городе Псков снова весьма неспокойно, поскольку ПВО РФ ведет неравную борьбу с БПЛА.