О том, что сегодня российская армия вторжения в очередной раз совершила атаку на административный центр региона, применив минометы — захватчики попали в частное домовладение, вследствие чего есть как минимум одна жертва, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале Херсонской областной прокуратуры.

В соответствии с данными правоохранителей, обстрел Херсона произошел в 12 часов 50 минут дня обстреляли город Херсон — российская мина угодила в частный дом, в результате чего тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Информация относительно остальных пострадавших на данный момент пока уточняется. На месте данного инцидента ведется следственное мероприятие — правоохранители фиксируют последствия военного преступления, совершенного ВС РФ.

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