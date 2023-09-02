О том, что враги не прекращают попыток помешать наступательной операции ВСУ на южном направлении, при этом игнорируя опасность разделения собственных сил, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Великобритании отмечает — наши войска на Мелитопольском направлении в Запорожской области подошли к основной оборонной линию россиян. Также, подразделения 58-й общевойсковой армии и ВДВ РФ продолжают наступать рядом с Купянском, но в британском оборонном ведомстве полагают — подобным образом российская армия вторжения, судя по всему, стремится отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив и ВСУ распределить силы между Мелитопольским и Купянским направлениями.

В Минобороны Великобритании добавили:

РФ рискует разделить свои силы, пытаясь предотвратить украинский прорыв.

Ранее мы писали о том, что Генштаб озвучил суммарные российские потери на 2-е сентября.