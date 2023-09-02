О том, что оккупанты перешли к иной тактике, усиленно намереваясь прервать контрнаступление ВСУ на Запорожье, и стали поджигать минные поля, пишет «НБН», ссылаясь на материал The New York Times.

Как стало известно изданию со слов защитников нашей страны, российская армия вторжения попросту заливает легковоспламеняющейся жидкостью территории, на которых предварительно установлено минное заграждение — при фиксации попыток разминирования, захватчики сбрасывают с беспилотников гранаты, «вызывая море огня и взрывов».

Наши морские пехотинцы напомнили — оборонные позиции ВС РФ на переднем крае укреплены мощными минными полями и глубокими траншеями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что британская разведка сообщила, чем рискуют оккупанты, пытаясь остановить контрнаступление ВСУ.