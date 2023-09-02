О том, что в пятницу, 1-го сентября, вследствие российских обстрелов Середина-Буды, несколько жителей этого города получили ранения, а также какие еще населенные пункты атаковали оккупанты, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Сумской ОВА.

В частности, было зафиксировано 147 взрывов на приграничных территориях и в населенных пунктах Сумщины: под обстрелы захватчиков попали территории Середино-Будской, Новослободской, Краснопольской, Миропольской, Зноб-Новгородской, Хотинской и Белопольской общин.

На Середино-Будскую общину осуществлена атака с вертолета — противник сбросил 4 неуправляемые авиаракеты (НАР) (4 взрыва). Также, из-за одного такого обстрела поврежден трактор. Кроме того, враги били из минометов (46 взрывов) и РСЗО (16 взрывов). По причине удара из РСЗО по Середина-Буде повреждены: 16 частных домовладений, 11 многоквартирных домов, 3 частных авто, 2 магазина, 10 автогаражей, детсад, школа искусств, помещения управления образования, детская библиотека, отделение Нацполиции, банк и ЖЭК. К сожалению, ранения различной степени тяжести зафиксированы у 4 местных жителей.

По Краснопольской общине оккупанты вели гранатометный, артиллерийский и минометный обстрелы (26 взрывов), и сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. На Миропольскую общину россияне тоже сбросили 7 мин, а в Зноб-Новгородской общине из-за мин произошло 11 взрывов. В Хотинской общине зафиксировано 4 взрыва из-за артиллерийского огня, 10 взрывов из-за минометов и сброса с дронов 3 взрывных устройств. В Белопольской общине осуществлено несколько артобстрелов (8 взрывов). По Новослободской общине враги били из минометов (2 взрыва).

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