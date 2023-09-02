О том, какие условия необходимо выполнить для начисления 10-кратной пенсии, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУ ПФУ в Киевской области Елены Звезды, опубликованное в «Социальной информационной платформе».

В частности, следует подпадать под нижеуказанные критерии, и тогда государство гарантирует выплату 10 пенсий:

иметь 30 лет страхового стажа, полученного на должностях, занятость на которых предоставляет право на назначение пособия по выслуге лет, однако факт трудоустройства (не включая периоды пребывания в отпусках по уходу за ребенком/дополнительных отпусках без сохранения зарплаты и тому подобного) нужно подтвердить документально;

работа должна осуществляться на предприятиях/учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;

на дату достижения пенсионного возраста, особа должна состоять в должности, дающей право на выплату финпомощи.

Если все вышеописанные условия выполнены, после отчисления единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование на дату принятия решения о назначении пенсионного пособия — выплаты обязаны начислить.

Ранее наш информационный портал писал о том, что с 2024-го года в Украине может значительно вырасти размер пенсионных выплат.